Obras do Dnocs seguem em ritmo acelerado para garantir água da transposição na PB

O diretor do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca na Paraíba (Dnocs), Alberto Batista, esteve pessoalmente vistoriando as obras complementares a transposição do rio São Francisco no Estado durante o fim de semana e constatou que o cronograma estabelecido pelo ministro Helder Barbalho está sendo seguido à risca e, no que depender do Dnocs, a Paraíba estará pronta para receber as águas do “Velho Chico” na data programada, que é 6 de março.

Foto: Ascom

As obras de responsabilidade do Dnocs no Eixo Leste estão sendo realizadas nas barragens de Poções, Camalaú e Epitácio Pessoa (Boqueirão).

Alberto destacou que todas as ações de recuperação das barragens que estão sendo feitas nas obras complementares da transposição levam em conta o que dispõe a Lei de Segurança de Barragens.

“Esta primeira fase, que será concluída até 28 de fevereiro, e em decorrência da situação emergencial da iminente falta d’água em Campina Grande e cidades circunvizinhas, é uma operação com critérios de engenharia e planejamento de explosivos controlados para não ter danos estruturais e ambientais”, destacou o diretor do Dnocs na Paraíba.

Foto: Ascom

Além das obras das barragens de Poções, Camalaú e Epitácio Pessoa (Boqueirão) no Eixo Leste, o Dnocs é responsável também pelas ações em Coremas/Mãe d’água, São Gonçalo e Engenheiro Ávidos.

Alberto se reuniu com o senador José Maranhão nessa segunda-feira (6) e lhe entregou um relatório da visita que fez no final de semana nas obras para que o senador leve a Brasília e tranquilize o ministro Helder Barbalho e o presidente Michel Temer, quanto à execução das obras tocadas pelo Dnocs.

O senador Maranhão parabenizou todos que fazem o Dnocs e disse que vai “continuar concentrando esforços para carrear recursos para que tenhamos segurança hídrica na Paraíba”.

.