OAB/CG apoia lançamento do Comitê Municipal contra a Reforma da Previdência

foto: Paraibaonline

Será lançado na próxima segunda-feira, a partir das 18h30, na sede da OAB-CG, no bairro do Catolé, o Comitê Municipal Contra a Reforma da Previdência. A decisão foi tomada após reunião com representantes dos movimentos sociais, Sindicatos e Partidos Políticos da cidade.

O Comitê irá elaborar um calendário de eventos para o mês de março que inclui, além de atos públicos, a distribuição de panfletos e cartilhas tratando do tema.

Para o presidente da OAB, Subseção Campina Grande, Jairo Oliveira, a proposta do governo, se aprovada pelo Congresso, condenará os trabalhadores e as trabalhadores a não terem mais direito a aposentaria e será um incomensurável retrocesso social, político e econômico impingido àqueles que efetivamente constroem, com a força do trabalho, o país.