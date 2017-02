Novos integrantes do Conselho Estadual de Educação da Paraíba são empossados

Tomaram posse nesta quinta-feira (9), no auditório da Escola Estadual Olivina Olívia, em João Pessoa, os novos integrantes do Conselho Estadual de Educação (CEE), órgão colegiado, integrante do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE).

Representantes do poder executivo, de sindicatos, associações, universidades, escolas públicas e privadas e do movimento estudantil participam do CEE. Os novos membros ficam no cargo pelos próximos três anos.

De acordo com o secretário de Estado da Educação, Aléssio Trindade, o Conselho Estadual de Educação é de suma importância para o aperfeiçoamento do sistema de ensino.

“O Brasil quer avançar na educação e vemos isso com o debate sobre o novo Ensino Médio, sobre a Base Nacional Comum Curricular”, destacou.

“Nesse sentido, temos, no CEE, pessoas que conhecem políticas públicas, metodologias e outros meios que podem melhorar, ainda mais, a Educação do nosso Estado”, complementou.

A secretária executiva de Gestão Pedagógica da Educação, Roziane Marinho, também participou da posse dos novos conselheiros.

Bartolomeu Pontes, ex-vice-presidente da formação anterior do CEE, representou a gestão anterior no evento de posse. Ele deu as boas-vindas aos novos integrantes e ressaltou as competências do órgão colegiado.

“É preciso estarmos juntos para desenvolvermos, cada vez mais, a nossa educação”, falou, agradecendo o apoio do Governo do Estado nas discussões e sugestões promovidas pelo CEE.

Representam o poder Executivo no novo Conselho Estadual de Educação: Marta de Medeiros Correia, Róbson Rubenilson dos Santos Ferreira, Antônio Américo Falcone de Almeida, Mariana de Brito Barbosa, Galdino Toscano de Brito Filho, Flávio Romero Guimarães, Carlos Enrique Ruiz Ferreira e Francisco Fechine Borges; enquanto José Cristóvão de Andrade representa a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB); Odésio de Souza Medeiros é do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Paraíba (Sinepe); Antônio Arruda das Neves, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Paraíba (Sintep); Fernando Duarte Lira representa a Associação dos Professores de Licenciatura Plena da Paraíba (APLP); Miriam Gomes do Nascimento representa a Organização dos Professores Indígenas Potiguaras (OPIP/PB); Walter Aguiar do Sebrae; Maria Betânia Martins de Andrade Germano, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime); e Natanael Nunes da Nóbrega, representando as entidades estudantis. O presidente do novo Conselho Estadual de Educação deve ser definido na próxima semana.