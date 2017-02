Novo secretário de Cultura de Campina anuncia equipe técnica

foto: Codecom/CG

O vereador Joia Germano, que está se licenciando da Câmara para ocupar a Secretaria de Cultura de Campina Grande, admitiu que embora seu currículo detenha uma vasta experiência administrativa, é realmente um “novato” na área que vai assumir. Todavia, revelou-se ansioso para se iniciar novo universo e cumprir a missão confiada pelo prefeito Romero Rodrigues.

Em entrevista na tarde desta quarta-feira, 15, Joia Germano já adiantou parte do plano de ação que pretende desenvolver na pasta da Cultura, utilizando-se da sensibilidade e de um bom e qualificado assessoramento.

Para tanto, revelou que formará uma equipe eminentemente técnica, contando com gente da estirpe de Erasmo Rafael (produtor cultural e atual diretor do Teatro Municipal); Walter Tavares (ator, produtor cultural e cofundador do Museu Histórico de Campina Grande); Romero Mota (bailarino profissional com incursões nacionais e internacionais); Regina Albuquerque (atriz e diretora teatral); Marina de Freitas (bailarina formada pelo Bolshoi\Brasil); Álvaro Fernandes (teatrólogo); Noaldo Ribeiro (sociólogo e colunista), dentre outros.

Joia, que ressaltou que ainda está resolvendo algumas obrigações no Legislativo para em seguida, se licenciar e assumir a pasta, adiantou que pretende ocupar praças e logradouros, com atividades artísticas, “dando-lhes vida renovada, além de humanizar esses espaços”.

– Sem querer esboçar um Programa de Ação, mas apenas pontuar algumas questões, adianto, valendo-me da minha sensibilidade e pura constatação, que as atividades culturais vêm se concentrando, demasiadamente, no centro da cidade, particularmente no nosso teatro municipal. Daí, assumir como meta o deslanchar de um processo de acesso às artes, contemplando não apenas os nossos bairros, mas também os nossos distritos”, prometeu.

O novo secretário de Cultura destacou, entretanto, que inicialmente pretende ouvir a categoria artística para, a partir de suas reais demandas, construir um Plano de Ação que além de exequível, seja subscrito pelos artistas na II Conferência Municipal de Cultura que pretende realizar.