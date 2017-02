Novo comandante do 2º BPM e superintendente da STTP se reúnem em CG

Na manhã desta terça-feira, 14, o novo comandante do 2° BPM, tenente-coronel Lamark Donato, fez uma visita de cortesia ao superintendente da STTP, Félix Neto.

Cel. Lamark estava acompanhado do Major Damasceno e do Ten. Renato, da Rotam, e durante o encontro reafirmou o compromisso da Polícia Militar, nas parcerias já firmadas com a STTP.

Além do reforço nas ações efetivas dentro do Terminal de Integração, também em parceria com a Guarda Municipal, já ficou previamente combinado a volta da operação de fiscalização dentro dos transportes coletivos, visando coibir os delitos de assaltos. “nossa meta é avançar nas parcerias.

“Vamos ampliar as áreas das blitz e de batidas dentro dos ônibus e no terminal de integração, garantindo a segurança dos passageiros e operadores do sistema de transporte coletivo”, disse o comandante.

Participaram ainda da reunião o gerente de transportes da STTP, Henrique Castro, os coordenadores do Terminal de Integração, Jobinho Vidal e Caio Furtado, além do comandante da Guarda Municipal, Marx Silva, que também renovou o apoio nas ações conjuntas da PM, inclusive nos dias de jogos nos estádios Amigão e Presidente Vargas.

Para o superintendente Félix Neto, o gesto do comandante renova a força de integração entre os órgãos. “foi um momento oportuno onde discutimos várias estratégias para uma atuação conjunta dos dois órgãos, inclusive nas áreas de trânsito e no combate ao transporte clandestino.

Visita na Integração – As 10hs desta quinta-feira, 16, acontecerá uma visitação técnica no Terminal de Integração, para conhecimento da área pelo novo comandante do 2º BPM e pela sua equipe. No local também haverá um planejamento de reestruturação e de acomodação da guarnição dos policiais e dos integrantes da Guarda Municipal.