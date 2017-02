Novo comandante da PM quer investir em inteligência para enfrentar violência, em CG

O tenente-coronel Lamark Donato assumiu oficialmente nesta quarta-feira (8) o comando do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), sediado em Campina Grande.

Em entrevista concedida ao Itararé Notícias, ele apontou as ações de inteligência como seu principal instrumento para tentar reduzir os índices de criminalidade no município e cobrou de bancos e instituições financeiras apoio ao trabalho dos órgãos de segurança pública.

– A nossa ideia é trabalhar primeiramente com inteligência, analisar estudos e levantamentos para entender o porquê da facilidade ou da dificuldade de atuação de determinados criminosos em determinadas área, pois uma pessoa quando decide ser criminosa vai agir naquela área onde ela encontra alguma facilidade – pontuou.

Questionado sobre o efetivo reduzido do 2º BPM, o tenente-coronel disse se tratar de uma dificuldade natural, ponderando que os policiais que atuam na unidade tem disposição para trabalhar em prol da segurança de Campina Grande e das cidades da região atendidas pelo Batalhão.

“A área de segurança pública é muito complexa. Embora as pessoas tendam a simplificá-la por quantidade de efetivo nas ruas e número de assaltos, ela não é tão simples, cada realidade precisa ser estudada (…) A gente sabe que existe uma dificuldade na questão de efetivo, é uma problemática que não se resolve no 2º Batalhão, uma coisa mais elevada a nível de comando geral, de governo do estado, mas o efetivo que temos são de guerreiros destemidos, com muita disposição de trabalhar em defesa da sociedade campinense. A gente tem certeza que vamos conseguir bons resultados trabalhando junto com esse pessoal”, argumentou.

Já em relação ao aumento de casos de arrombamento de bancos e agências dos Correios, o novo comandante disse que é indispensável a colaboração das instituições financeiras para prevenção e solução dos casos.

– Existem inúmeros recursos tecnológicos que poderiam ajudar. A própria destruição do dinheiro nessas situações seria suficiente para praticamente dizimar esse tipo de crime. Existem recursos para isso, como a destruição por fogo ou tinta, ideia que foi pouco utilizada e poderia reduzir bastante esse tipo de atuação – destacou o comandante, ao lembrar que em muitos desses casos a polícia só é acionada, e na maioria das vezes por terceiros que não têm relação com a agência invadida, quando os criminosos já fugiram do local do crime, dificultando a atuação da PM.

Por fim, Lamark pediu a colaboração da sociedade, seja através de informações ou imagens de câmeras de segurança úteis ao trabalho da polícia, para que o combate à criminalidade seja mais efetivo na região.