Novamente pressionado, Bota-PB visita o Sergipe pela Copa do Nordeste

foto: Botafogo/Divulgação

Na tarde deste domingo (12), o Botafogo-PB entrará em campo no estádio Batistão, em Aracau, enfrentar o Sergipe pela terceira rodada do Grupo A da Copa do Nordeste. Os dois times tem três pontos ganhos, assim como o América-RN, e estão atrás do Vitória-BA, que tem seis. Quem vencer pode assumir a ponta da tabela pelos critérios de desempate.

O torcedor botafoguense vive uma gangorra de emoções por causa do seu time nos últimos dias. A derrota para o Campinense. qie estava em crise, trouxe uma série de críticas, que desapareceram após bater o Vitória-BA com autoridade quatro dias depois.

Três dias mais tarde o time foi goleado pelo modesto São Francisco-PA e acabou eliminado da Copa do Brasil, e o vexame reascendeu as críticas a diretoria, ao elenco e ao treinador.

