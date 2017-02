Nova coluna de Rafael Holanda: A trajetória

Por Rafael Holanda (*)

Quando o silêncio te fizer companhia, e a tristeza se encantar por teus dias, saiba buscar nas memórias do passado um tom de melodia que tenha força de modificar o painel exposto diante dos teus olhos.

Não se entregue na primeira queda e saiba levantar com a força duplicada para seguir adiante, pois na extensa estrada da vida encontrarás choros sem conforto e dores sem amenidade.

A alegria de viver mais um dia se torna sempre a melhor das orações dos que se acham encarcerados num leito, para os que vivem na escuridão dos caminhos onde nem a luz de uma vela permanece acesa.

Lute para chegar onde deseja, ultrapassando barreiras por maiores que sejam, faça como a água, que ao encontrar um bloqueio, procura um atalho e segue adiante.

Não desista fácil, e com a força dos teus pés encare as dificuldades, pois muitos chegam a maiores distâncias devido à força do pensamento.

Muitos não conseguem falar, mas os olhos dizem todas as palavras, que saem mais belas do que falar ou escrever.

Seja sempre a paz, uma luz que possa mostrar aos teus amigos a arte de encontrar o belo além do horizonte, não se encante com o grito da vaidade e nem seja rancoroso a ponto de não decifrar a arte de perdoar.

Aproveite a bondade da vida, descubra que dentro de você existe algo que gosta de ser dividido.

Não faça com que sentimentos de tristezas venham regar os seus passos com lágrimas dos que buscavam por tuas mãos a maneira mais simples de ter um pouco de paz.

(*) Médico

.