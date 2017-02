Ministro e governador de SP vêm à Paraíba para inaugurar estação elevatória

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) anunciou que nesta sexta-feira (10) uma das estações elevatórias da transposição das águas do rio São Francisco entrará em operação na Paraíba.

– Amanhã (hoje) entrará em operação a estação elevatória quatro e na próxima semana entrará em operação a EBV cinco – anunciou.

Foto: Paraibaonline

Além disso, o senador revelou que estará inaugurando com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, e o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, mais uma estação elevatória no Estado.

– Provavelmente, no próximo dia 16 com o ministro Helder Barbalho e com o governador Geraldo Alckmin, estarei voltando novamente à transposição do São Francisco para inaugurarmos a estação elevatória número cinco, restando, portanto, a última estação elevatória que é a número seis, que deve ser colocada em funcionamento no dia 26 de fevereiro para no dia 6 de março, com a presença do próprio presidente da República, estejamos inaugurando a chegada da água em Monteiro – falou.

Por fim, o parlamentar lembrou que a previsão de conclusão das obras do Eixo Norte da transposição é para dezembro deste ano.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

