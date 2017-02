Ministro conhece o Aluízio Campos e sinaliza que Israel tem interesse em investir

Foto: Codecom/CG

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, recebeu o Ministro de Israel, Itay Tagner, nesta segunda-feira, 6, e o levou para conhecer o Complexo Aluízio Campos, a fim de trocar experiências sobre ações sociais, tecnologias, investimentos e recursos hídricos.

Itay Tagner, que está à frente da Embaixada de Israel no Brasil há cinco meses, afirmou que o país tem interesse em firmar parcerias com Campina Grande para trazer investidores e trocar experiências sobre o uso inteligente da água. Israel é um país conhecido por ter uma agricultura forte, mesmo estando com mais da metade de seu território em áreas de deserto, onde há pouca incidência pluviométrica.

A visita do Ministro de Israel se iniciou em uma reunião no Instituto Nacional do Semiárido (INSA), onde a Prefeitura de Campina Grande foi representada, inicialmente, pelo Secretário de Planejamento e Gestão do município, André Agra. Na ocasião, Agra falou um pouco sobre a grande capacidade de Campina para desenvolver estudos e evoluir, mesmo em meio à crise hídrica, mas que a cidade ainda necessita aprender a acelerar seus processos.

“Israel tem um método que atrai muito a gente, que é a velocidade de implantar o que se planeja. Hoje, nós estamos agindo com planejamento. Construímos o Plano Estratégico de Desenvolvimento para os próximos 20 anos, o ‘Campina 2035’ e esperamos conhecer um pouco mais das tecnologias relacionadas ao reuso de água e fontes alternativas utilizadas em Israel e discutir outros assuntos, como tecnologias de informação, segurança e smart city“, declarou André Agra durante o evento.

Foto: Codecom/CG

Ao encontrar com o Ministro Israelense, Romero Rodrigues falou do interesse de Campina Grande em fazer essa troca de experiências e, já no Aluízio Campos, apresentou algumas estratégias adotadas na cidade para melhorar a qualidade de vida da população e suportar os períodos de estiagem.

“Agradeço ao Deputado Federal, Rômulo Gouveia, por ter essa dedicação e carinho por Campina Grande, fazendo essa ponte com Israel e trazendo o ministro para essa troca de experiências. Desde que ele visitou Israel, ele me falava sobre como o país consegue enfrentar o seu clima e se desenvolver. Eu entendo um pouco da área e como nós temos toda essa dificuldade hídrica na cidade, ficamos muito interessados em fazer esse contato com Israel”, destacou Romero Rodrigues, ainda no INSA.

Já no Complexo Aluízio Campos, após conhecer toda a área habitacional, o Ministro de Israel, Itay Tagner, falou sobre as similaridades e diferenças entre Campina Grande e Israel, dentre elas, o clima, que se assemelha muito ao de seu país, e as diferenças na área habitacional.

Foto: Codecom/CG

“É muito impressionante tudo que estou vendo aqui e a capacidade da cidade fazer isso com um preço tão bom. Em Israel uma casa desse tamanho, mas com uma arquitetura um pouco diferente, nos custaria cerca de R$ 300 mil reais cada uma”, disse Itay Tagner sobre o conjunto habitacional Aluízio Campos.

Sobre firmar parcerias para movimentar a economia da cidade, o Ministro Israelense sinalizou interesse e disse já ter feito um termo de cooperação com o estado do Ceará. Segundo ele, este termo poderia ser replicado em Campina Grande. Para isso, o Secretário de Planejamento e Gestão, André Agra, ficou de manter contato com a equipe de Israel para estudar o formato de cooperação e buscar o melhor convênio para todos.