Maranhão revela que PMDB vai se reunir depois do carnaval

O senador José Maranhão (PMDB), afirmou, nesta terça-feira (14), que a reunião do PMDB já está marcada para acontecer após o carnaval.

Segundo senador, a reunião não foi marcada atendendo ao pedido do deputado federal Veneziano Vital do Rêgo, mas atendendo ao pedido de Roberto Paulino e do deputado estadual Nabor Wanderley.

“A reunião está marcada para depois do carnaval. Ela foi pedida anteriormente por Nabor e Wanderley”, revelou o senador.

As informações foram veiculadas na Rádio Correio FM.