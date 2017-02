Manoel Júnior assume interinamente a PMJP e elenca prioridades na gestão

Foto: Paraibaonline

O vice-prefeito de João Pessoa, Manoel Júnior (PMDB), revelou como pretende desempenhar o trabalho a frente da prefeitura da Capital durante os 15 dias de licença do prefeito Luciano Cartaxo (PSD).

Manoel Jr. disse que a prioridade será a fiscalização de várias obras de limpeza urbana, Guarda Municipal, Saúde e todas as secretarias envolvidas na festa de carnaval.

Ele também ressaltou que vai ficar atento e trabalhar para que o Carnaval seja de paz.

“Vamos fazer com que todos os eventos do carnaval sejam vistos pela população e pelos turistas como uma atividade cultural tranquila, pacífica e que, ao final da folia, possamos ter um carnaval dos melhores do Nordeste Brasileiro”, disse Manoel Júnior.

As informações repercutiram na Rádio Correio FM.