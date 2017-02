Manoel Júnior abre as portas da oposição a Raimundo Lira

Foto: Paraibaonline

O vice-prefeito de João Pessoa, Manoel Júnior (PMDB), disse que tem espaço aberto no grupo da oposição para o senador Raimundo Lira, inclusive para disputar a reeleição.

Manoel Júnior afirmou que o espaço para Lira disputar o mandato de senador pelo PMDB é natural.

– Se ele está pretendendo renovar o seu mandado, por que não estar junto conosco nesta mesma aliança? O senador tem direito a reeleição. Se ele postular dentro do PMDB e o partido concordar com a manutenção do seu mandato ele é candidato ao senado novamente e nós temos que apoiá-lo. Ele tem o espaço natural dentro dessa aliança para se lançar candidato ao Senado – disse o vice-prefeito.

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM.