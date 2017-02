Manchetes dos principais jornais nacionais desta quarta-feira

Folha de S.Paulo

João Doria decide privatizar gestão do Bilhete Único

O Estado de S. Paulo

População do ES pede volta da PM após saques e 75 mortes

O Globo (RJ)

Deputados correm para reduzir punição a partidos

Correio Braziliense

Invasões de terra no DF eram vigiadas por militares

Estado de Minas

Tornozeleiras para aliviar presídios

Zero Hora (RS)

Prefeito quer gestão privada no Mercado

Agora São Paulo

Revisão dos benefícios de 88 a 91 dá atrasados de até R$ 500 mil

Valor Econômico (SP)

Congresso faz pressão por ‘novo Refis’ mais generoso

Jornal do Commercio (PE)

Preso no Recife um dos mais procurados do país

A Tarde (BA)

MP de Vitória defende uso da força para botar polícia na rua

.