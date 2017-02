Mais de 70 donos de carros-pipa se inscrevem para abastecimento de água em Campina

Mais de 70 proprietários de carros-pipa já procuraram a Defesa Civil de Campina Grande para se inscrever na seleção que vai contratar 50 veículos que ficarão responsáveis pelo abastecimento das zonas rural e urbana de Campina Grande.

As inscrições foram iniciadas no começo dessa semana e serão encerradas na próxima sexta-feira, 17 de fevereiro.

Conforme o Ministério da Integração, os carros-pipa serão contratados para atuar no prazo de 180 dias, pelo valor de R$ 9.000,00.

Foto: Codecom/CG

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Campina Grande, Ruiter Sansão, para fazer a seleção dos 50 carros-pipa, que serão contratados, foram adotados alguns critérios de desempate.

Entre esses critérios estarão o ano do veículo e as condições do tanque, utilizado exclusivamente para o transporte de água. Ruiter Sansão informou ainda, que os veículos não selecionados passarão a fazer parte de um cadastro reservado.

“Se, porventura, houver casos de descumprimento de contrato com algum dos selecionados, então vamos recorrer ao nosso cadastro de reserva de carros-pipa”, declarou Ruiter.

Os proprietários de carros-pipa interessados em participar da seleção deverão procurar a Defesa Civil de Campina Grande, localizada na rua Lino Gomes da Silva, 39, próximo da AABB.

Foto: Codecom/CG

A contratação acontece por meio de um convênio com o Ministério da Integração, objetivando ampliar as ações de assistência nas áreas mais prejudicadas pelos efeitos da estiagem em Campina Grande.

Para fazer a inscrição será necessária a apresentação dos seguintes documentos do proprietário do veículo:

-Registro Geral (RG);

-CPF;

-Carteira de Habilitação (no mínimo categoria C);

-Cópia de cartão ou extrato de conta corrente em nome do motorista;

-Cópia do PIS/ PASEP (número de contribuinte do INSS);

-Cópia do comprovante de residência;

-Laudo de vistoria da Vigilância Sanitária;

-Cadastro do caminhão na AESA;

– Dados bancários, com agência e conta.

Já os pré-requisitos para cadastro do veículo são:

-Estar com o licenciamento em dia;

-Possuir placa vermelha;

-Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) atualizado, comprovando a capacidade do tanque entre 7 até 10 mil litros;

-Se o motorista não for proprietário do caminhão, apresentar o contrato de locação do veículo com prazo de validade (com firma reconhecida);

– O veículo deverá possuir no tanque a identificação com os dizeres: ÁGUA POTÁVEL.

