Lula Cabral é reconduzido à presidência da Comissão de Meio Ambiente da CMCG

Durante sessão realizada na manhã desta terça-feira, 15, o vereador Lula Cabral (PMB) foi reeleito para presidir a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Casa de Felix Araújo, na legislatura 2017/2021.

Lula Cabral tem um histórico voltado ao trabalho de preservação do meio ambiente, sendo inclusive o primeiro secretário da Pasta de Meio Ambiente na cidade de Campina Grande, colaborando para elaboração dos códigos que norteiam o município neste âmbito.

Em 2013 Lula iniciou a campanha Uso Racional da Água, alertando sobre o uso consciente dos recursos hídricos na Paraíba, em especial o armazenamento e distribuição das águas do Açude Epitácio Pessoa.

Lula se ausentou no final de 2013 até o início de 2016 dos trabalhos legislativos, para atuar como titular da Secretaria de Cultura, mas permaneceu participando das discussões acerca do tema no município, juntamente com os órgãos reguladores das águas estaduais e nacionais.

Em 2016, ao retornar à Câmara, Lula organizou uma vigília na praça da Bandeira, para chamar atenção dos deputados federais e senadores paraibanos, para que as obras da Transposição das Águas do Rio São Francisco retornassem com prioridade máxima.

Lula está no seu terceiro mandato, sendo o segundo consecutivo. O parlamentar declarou que a participação nesta comissão é uma missão na qual ele vai representar a voz do povo de Campina Grande que clama por água.

– Neste momento, presidir esta comissão é um desafio que aceito honrando os meus eleitores e toda cidade de Campina Grande, comprometendo-me a ser diuturnamente vigilante para que a cidade não venha perder ainda mais com as consequências da seca – asseverou o vereador.

Ainda, o parlamentar revelou que ainda este mês vai se reunir com as instituições públicas e classistas para organizar uma força tarefa para dar continuidade ao trabalho em 2016.

– Somos cientes que esta questão carece da união de todas as forças, políticas, empresariais, do cidadão que paga os impostos, é com essa voz unida que vamos apelar para que as autoridades realizem o trabalho em prol deste problema – detalhou o edil, ao informar que em janeiro foi pessoalmente ver as obras da transposição no Cariri paraibano.

Além de Lula Cabral, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos tem os vereadores Lucas Ribeiro, como secretário e o vereador Luciano Breno, como membro.