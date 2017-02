Líder do governo de João Pessoa afirma que não há pressão contra Cartaxo

O líder do governo na Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Helton Renê (PC do B) afirmou que a bancada governista está unida em torno da administração municipal e entendeu que o prefeito Luciano Cartaxo (PSD) teve que cortar na própria carne para poder contribuir com os ajustes financeiros do município.

Contudo disse que o prefeito está conversando particularmente com cada vereador para afinar o discurso e falar sobre os pleitos pretendidos.

Nesta segunda-feira (13), o prefeito vai receber a vereadora Raíssa Lacerda (PSD), que anda contrariada com o não atendimento dos seus pedidos.

“O prefeito já entrou em contado comigo para agendar uma reunião com outros vereadores. Ou seja, as coisas estão acontecendo de forma natural, sem pressão. A Prefeitura tem seu time, mas, o importante é que todos estão irmanados. As crises já foram superadas, até porque a ordem maior é economizar em todos os aspectos”, explicou.

Segundo ele, se o prefeito está entregando obras é porque a postura é de austeridade, lembrando que tem cidades que nem os salários foram colocados em dia.

“O Prefeito tem feito a sua parte e a Câmara Municipal tem feito a sua parte também, porque estamos irmanados em um projeto muito maior, que é a cidade de João Pessoa”, ressaltou.