Líder da oposição na CMCG critica prefeito e bancada independente

O vereador Galego do Leite (PTN), que é líder da bancada de oposição da Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG), fez uma avaliação do discurso feito pelo prefeito Romero na tribuna da Casa Félix Araújo, nessa terça-feira (14), durante abertura do período ordinário.

– É uma mensagem de otimismo. Ouvi atentamente o desejo do Executivo de destravar alguns temas importantes para nossa cidade. Agora, eu fiquei naquela ansiedade esperando também o prefeito falar na conclusão da UPA do Dinamérica. O prefeito falou em seu pronunciamento que estava em construção seis creches. Na verdade, as seis creches estão se arrastando há quatro anos e não são entregues – criticou.

Foto: Paraibaonline

O parlamentar falou se a oposição da Casa ficou esvaziada, após o surgimento da bancada independente.

– É melhor ter quatro da oposição que fale do que ter, de repente, uma bancada de 12 ou mais que não falem. Temos essa união e falamos a mesma língua – afirmou.

Por fim, o vereador ressaltou que a oposição estará atenta e cobrará essas ações para que as promessas do prefeito se tornem realidade.

– É preciso que esse sonho se torne realidade a partir de 2017, já que ele vem e faz exposição aqui na Câmara. A maquete é muito bonita, mas haveremos de estar vigilantes justamente para cobrar essas ações que o Executivo prometeu na sua carta de governo – assegurou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

