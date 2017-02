Líder, Campinense recebe Náutico e quer “pavimentar” classificação

foto: ascom

Se quiser seguir em frente na Copa do Nordeste, repetindo as participações em 2015 e 2016, o Campinense precisa vencer o Náutico logo mais, às 16h, no Amigão, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo A.

É praticamente um “mata-mata” dentro da fase de classificação. Raposa e Timbu vão se enfrentar duas vezes seguidas, com a “ida” hoje e a “volta” agendada para o próximo dia 22, na Arena de Pernambuco.

As duas equipes vêm de derrota em casa, no meio de semana: os paraibanos para a Ponte Preta, pela Copa do Brasil, enquanto os recifenses caíram para o Salgueiro, pelo Campeonato Pernambucano. Contudo, o Rubro-Negro lidera a chave do regional, com quatro pontos, um a mais que o Alvirrubro.

