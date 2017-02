Leocir promove mais mudanças no Treze e elogia recém-contratados

O técnico Leocir Dall’Astra segue aproveitando a pausa no Campeonato Paraibano para testar novos jogadores no time titular do Treze.

Foto: Bruno Rafael / Paraibaonline

No coletivo desta quinta-feira (09), no Presidente Vargas, o comandante alvinegro promoveu a entrada de duas novidades na equipe: o goleiro Diego Martins ganhou uma chance no time principal no lugar de Bruno Fuso, enquanto Ferreira ganhou a vaga de Everaldo na lateral direita.

Mas quem vem enchendo os olhos do treinador do Galo são os novos contratados, que já foram inseridos no time titular desde o início da semana.

– Fernando (Lopes) é um jogador bem rápido e já teve uma passagem boa por aqui, é um cara muito concentrado nos treinos, muito ligado. Dedé tem uma capacidade muito boa no toque e na infiltração. No início ele não estava bem fisicamente e aí não conseguia desempenhar o que ele sabe fazer. Hoje ele está bem, e a cada dia que passa eu me encanto mais com esse jogador. Acho que ele é quem vai dar o toque de qualidade e chegar bem lá na frente – comentou Leocir.

Foto: Bruno Rafael / Paraibaonline

O time montado no coletivo, e que deve iniciar o amistoso contra o Belo Jardim, no próximo domingo (12), às 15h30 no PV, foi o seguinte: Diego Martins, Ferreira, Fernando Lopes, Italo e Laerte (Sandes); Robson, Patrick, Dedé e Marcelinho; Dico e Júlio Barboza (Érico Júnior).

