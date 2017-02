Justiça reduz penhora da arrecadação do Treze contra Bota-PB e Campinense

Os valores obtidos com as vendas dos ingressos das partidas Treze x Botafogo, nesta quarta-feira (15), e no Clássico dos Maiorais do próximo dia 26 de março serão penhorados pela Justiça em 20%, para pagamento de um título judicial no valor de R$ 326.960,81, devido pelo Galo da Borborema.

A decisão, tomada monocraticamente, na manhã desta quarta-feira (15), pelo desembargador José Ricardo Porto, é considerada uma vitória para o Alvinegro, que teria que repassar 100% da bilheteria desses dois jogos para o ex-presidente Eduardo Medeiros (2013-2014), o qual acionou judicialmente o clube.

Foto: Divulgação/ Treze

A penhora deverá ser executada por oficial de Justiça na Loja do Treze e no Estádio Presidente Vargas.

