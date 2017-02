José Maranhão sobre Lira: “As minhas mágoas duram pouco tempo”

Em entrevista nesta quinta-feira, 09, à Rádio Correio FM, o senador José Maranhão (PMDB) comentou sobre sua disposição e saúde para disputar mais uma eleição na Paraíba em 2018.

“Eu tenho saúde até para ser astronauta. Deus tem me preservado e me permite ser um instrumento do desenvolvimento e progresso para o meu Estado, mas, eu não disse isso com relação ao governo ”, disse o senador.

Sobre a relação com o senador Raimundo Lira, que teria deixado de apoiar Maranhão para ficar ao lado do projeto do governador Ricardo Coutinho, formando um grupo dentro do PMDB que é a favor da aliança com o socialista, Maranhão destacou que “não guarda” mágoas.

“Eu não quero briga com Lira. Você sabe que eu sempre tratei Lira como correligionário e como amigo. Ele mesmo dizia ser meu liderado e que eu era o chefe dele. Depois surgiu esse episódio, mas, eu não sou homem de rancores, de ódio. As minhas mágoas duram pouco tempo. O que importa é tocar para frente a Paraíba e Brasil, que tem que sair dessa crise”, comentou Maranhão.