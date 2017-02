Jornalista comenta o ´golpe´ da cúpula do PMDB em postulação de paraibano

O senador paraibano Raimundo Lira (PMDB) sentiu na pele, notadamente ontem, o peso que tem a cúpula do seu partido, que literalmente ´rifou´ a sua intenção de presidir a mais importante comissão do Senado – a de Constituição e Justiça -, um desejo por ele tecido e adubado junto a colegas desde que presidiu (debaixo de elogios) a comissão do impeachment da ex-presidente Dilma.

Na véspera, diante da falta de acordo na bancada com três postulantes ao cargo – Lira, Edison Lobão (MA) e Marta Suplicy (SP) -, o paraibano avisou que não retiraria a candidatura e que desejaria ir para uma decisão no voto.

“Eu não vou aceitar que seja feita votação dentro da bancada do PMDB, porque há interferências externas nessa decisão. Ou o líder faz a sua indicação, ou a decisão deve ser feita da forma correta, pelo voto dentro da CCJ”, avisou, no começo da tarde, um visivelmente irritado Raimundo Lira, caminhando para uma (e definitiva) reunião da bancada.

Contra o paraibano, um trio de peso na política e companheiros de ações judiciais (como réus), inclusive na Operação Lava Jato: Renan Calheiros (PMDB-AL), líder da bancada; Romero Jucá (PMDB-RR), líder do governo no Congresso, e o ex-presidente José Sarney.

Durante a última reunião da bancada, Lira certificou-se, na plenitude, de que lhe havia faltado terra sob o chão partidário, ao ponto de sequer ter sido incluído como membro da CCJ, o que poderia lhe facultar a possibilidade de lançar uma candidatura avulsa à presidência.

Restou a Lira retirar a sua postulação, abandonar a chance de integrar a comissão e testemunhar a consumação do que o trio acima referido desejava: a indicação de Edison Lobão para presidir a CCJ.

Trata-se de um parlamentar alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal, sob a acusação de integrar uma organização criminosa que fraudou a Petrobras.

