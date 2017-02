Jogadores do Sousa são assaltados em pousada

Dois jogadores do Sousa Esporte Clube foram assaltados na noite dessa sexta-feira (10), em uma pousada mantida pelo clube, no Centro da cidade de Sousa, no Sertão paraibano.

De acordo com Rafael Abrantes, que é o diretor do clube, dois homens armados invadiram a pousada e abordaram os dois jogadores, que estavam no corredor.

Eles roubaram celulares e depois fugiram.

Foto: Reprodução/ TV Paraíba

O zagueiro Leandro e o atacante Daniel Caiçara, contratado recentemente, foram as vítimas.

A polícia esteve no local e fez buscas nos arredores, mas ninguém foi preso.

*Com informações da TV Paraíba.

.