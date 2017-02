Jogador brasileiro com passagem pela NBA é encontrado morto

foto: Reprodução

Uma notícia chocou o noticiário esportivo na noite deste sábado. O brasileiro Fab Melo, jogador de basquete com passagem pela NBA, foi encontrado morto em sua casa na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. As autoridades confirmaram que o atleta de apenas 26 anos foi vítima de um ataque cardíaco enquanto dormia.

As informações acerca do óbito partiram da Polícia Militar e do Samu, acionados na noite de sábado pela mãe do jogador, que ao perceber o filho inconsciente, entrou em contato com as autoridades. No Boletim de Ocorrência, ela conta que Fabrício chegou em sua casa na sexta-feira, foi dormir e não acordou mais.

Veja matéria completa AQUI