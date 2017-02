João Pessoa ganha primeiro complexo gastronômico, cultural e empresarial

Uma novidade em arquitetura, conteúdo e serviços. Assim se apresenta a The House Mall, complexo inspirado nos grandes centros empresariais da Europa. O empreendimento, lançado nessa quarta-feira (15), chega a João Pessoa para apresentar um novo conceito de negócios. Idealizado por Aldenor Mendes e comandado pela jovem empresária Karla Mendes, o projeto é arrojado e une arte, cultura, gastronomia e salas corporativas – dentro de um padrão único de requinte e bom gosto.

“Sentíamos a grande necessidade de um local aconchegante e seguro para se reunir com os amigos, fazer compras e fechar negócios. Em viagens pela Europa, observamos que os ‘malls’ são locais onde tudo funciona e, como não há um ambiente deste na nossa região, acreditamos muito no sucesso da The House”, aposta a empresária.

O projeto que está dividido em duas etapas. “Nesta primeira fase, que será entregue neste ano de 2017, o objetivo foi a transformação da casa em um complexo. Em 2018, vamos construir um novo prédio que será integrado e seguirá a mesma ideia, com praça de eventos, salas, quiosques e restaurantes”, explica Karla. Segundo ela, a ideia é que o visitante encontre tudo o que precisa em um só lugar. “Salas, lojas, galerias, espaço kids, restaurantes e bares estarão reunidos para oferecer os melhores produtos e serviços com tranquilidade e sofisticação aos visitantes”, detalha.

foto: ascom

Projetada em um dos mais belos patrimônios históricos da região, a The House Mall vai comportar inicialmente cerca de dez negócios, entre restaurantes, quiosques e salas. Para o projeto, Karla Mendes conta que a escolha da arquiteta foi devido ao grande sucesso da mostra Casa Cor Paraíba, que aconteceu no local no ano passado e foi sucesso absoluto entre o público.

“Milena Nóbrega foi a responsável por projetar todo o espaço do evento e, além de conhecer cada cantinho da casa, só recebemos elogios ao seu trabalho. Confiamos muito no seu profissionalismo e não poderíamos ter escolhido outra pessoa”, disse Karla.

De acordo com Milena, alguns ambientes da casa foram revitalizados seguindo as exigências e normas do IPHAEP – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estado da Paraíba.

“Por ser um patrimônio histórico, cabe ao órgão preservá-lo. Cada detalhe foi projetado com muito cuidado e atenção, seguindo todos os padrões exigidos”, comenta. Segundo ela, a proposta é seguir a mesma tipologia e respeitar todos os elementos existentes na edificação. “O pré requisito foi preservar o projeto original da casa, criado por grandes nomes da arquitetura, e dar continuidade com uma criação particular e bastante rica”, explica a arquiteta.

O projeto

O projeto ousado e inovador, contará com algumas particularidades. Na parte interna da casa, térreo e pavimento 1 e 2, irão funcionar os restaurantes. No pavimento 3, irão funcionar os escritórios.

“Todos irão respeitar os elementos originais como pilares, esquadrias, elementos vazados, passeios e plantas. O paisagismo será complementado para finalizar e enriquecer o projeto inicial”, ressalta. Milena. Além do projeto de uso da casa, será construído no terreno por de trás – um edifício de dois pavimentos onde irá funcionar também restaurantes no térreo e escritórios nos pavimentos acima. “O local terá a mesma tipologia da casa existente e respeitará a mesma altura da edificação atual”, acrescenta a arquiteta.

A The House Mall está localizada na Av. Epitácio Pessoa, 1090. Os interessados podem agendar uma visita para a apresentação do projeto podem entrar em contato pelo telefone: 83 99143-2123.