João Dantas: “Liderança não se impõe, se conquista”

O vereador João Dantas (PSDB), cotado para ser o líder do governo na Câmara Municipal de Campina Grande, disse durante entrevista nesta quarta-feira (15) que vai pautar o ano legislativo na sustentação da bancada governista e propor solução para os problemas.

Segundo Dantas, o prefeito Romero Rodrigues tem conduzido a cidade, pautado o bem da população e é preciso ajudá-lo a seguir com o trabalho.

– Não foi decidido ainda se serei o líder. Liderança não se impõe, liderança se conquista. Vamos pautar nossa atuação no sentido de dar apoio e sustentação política que o governo municipal requer, pois é um governo proativo, que tem conduzido bem os destinos da cidade, tem executado obras e mantido um dialogo firme com a sociedade, assim também como apontaremos caminhos para a solução de problemas e a interlocução com os 22 vereadores – frisou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.