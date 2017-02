Inscrições para programa Gira Mundo começam nesta quarta-feira

Começam nesta quarta-feira (15) as inscrições para o novo processo seletivo do programa de intercâmbio internacional Gira Mundo, criado pelo Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE).

Desta vez, serão selecionados 100 estudantes do 2º ano do ensino médio da rede pública estadual, sendo as vagas destinadas a intercâmbios no Canadá, Espanha e Portugal.

As inscrições vão até 15 de março, conforme edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (14).

Na semana passada, os primeiros alunos a participarem do Gira Mundo retornaram à Paraíba, depois de cinco meses no Canadá.

As inscrições para o novo processo seletivo serão realizadas por meio do site www.paraiba.pb.gov.br/educacao, com preenchimento de formulário eletrônico e envio de documentos detalhados no edital.

Os estudantes vão cursar, no país de destino, o correspondente a um semestre letivo (com duração em torno de cinco meses), em escolas de nível médio do Canadá, Espanha e Portugal, com data de embarque prevista para o período de agosto/setembro de 2017. Estão sendo oferecidas 50 vagas para o Canadá, 25 para a Espanha e 25 para Portugal.

Para participarem do intercâmbio, os candidatos devem ter, no mínimo, 14 anos de idade até o dia primeiro de julho de 2017 e no máximo 17 anos e 6 meses até o dia primeiro de julho de 2017; estar regularmente matriculado no segundo ano do ensino médio regular, normal médio, semi-integral, integral ou médio integral integrado à educação profissional das escolas públicas da Rede Estadual de Ensino em 2017; ter obtido ao longo do primeiro ano do ensino médio a frequência mínima de 85% (oitenta e cinco) nas aulas regulares da escola de ensino médio em que esteja matriculado; além de outros requisitos específicos, a depender do país escolhido.

O candidato deverá escolher apenas um país para concorrer ao intercâmbio (Canadá, Espanha ou Portugal).

A seleção será feita em três etapas de caráter classificatório e eliminatório, além de uma última etapa de caráter apenas eliminatório.

A primeira etapa vai selecionar 1.800 alunos, com as maiores médias do desempenho acadêmico do ano de 2016, de acordo com o número de vagas distribuídos, nas turmas de cada Gerência Regional de Educação (GRE).

As etapas seguintes, principalmente a última, vão definir os estudantes que irão viajar para os países do intercâmbio.

Bolsa-auxílio – O estudante classificado e aprovado para o intercâmbio receberá uma bolsa instalação e cinco bolsas manutenção no valor de R$ 700,00.

A primeira será entregue antes do embarque ao país de destino, para cobrir despesas iniciais, e as demais, no decorrer do programa.

Eles também vão receber seguro de saúde durante o período em que estiverem residindo no país de destino. A acomodação será em casa de família residente na localidade definida para o intercambista.