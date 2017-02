Inscrições para Primeira Eucaristia de crianças estão abertas na Catedral

A Catedral Diocesana de Nossa Senhora da Conceição, localizada na Avenida Floriano Peixoto, no centro de Campina Grande, está com inscrições abertas para a Catequese de crianças que irão se preparar para a Primeira Eucaristia. As inscrições podem ser feitas na Secretaria da Catedral, em horário comercial.

Para se inscrever, a criança deve ter idade entre 9 e 12 anos. As crianças inscritas irão fazer a Catequese durante todo o ano de 2017, para receber a Primeira Eucaristia em 2018.

Paras obter maiores informações os pais devem procurar a Secretaria da Catedral, que funciona de terça a domingo, em horário comercial, ou então ligar para o telefone da Catedral, que é o 3321-3140.