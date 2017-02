Infraero comunica que problema do aeroporto de CG está solucionado

O deputado federal Damião Feliciano (PDT-PB) informou em entrevista à Rádio Panorâmica FM, nesta sexta-feira, 17, que o problema de abastecimento no aeroporto João Suassuna, em Campina Grande, foi resolvido.

O impasse aconteceu após a empresa licitada para fornecer o combustível ter dificuldade em se relacionar com fornecedores embandeirados. Por conta do problema, as companhias ameaçavam suspender os voos.

– Quero dizer, em primeira mão, que a Infraero está suspendendo o contrato com a atual empresa que está aí, e vai entrar uma nova empresa chamada EPB, que vai fornecer combustível para as companhias – comentou.