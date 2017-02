INFORME PUBLICITÁRIO: Desligamento programado x Ocorrências de emergência

Você sabe o que é e por que ocorre o desligamento programado de energia?

As cidades não param de crescer e a eletricidade precisa chegar até todas as localidades. Além disso, as redes elétricas estão expostas ao vento, à chuva, ao calor e, no caso das regiões litorâneas, à maresia.

Por isso, necessitam de manutenções constantes e periódicas. E para trocar peças desgastadas ou expandir uma rede até um novo bairro é preciso suspender o abastecimento de uma determinada região.

São as chamadas manutenções preventivas que garantem o bom funcionamento da rede elétrica e a qualidade da energia que você recebe em sua casa.

Esses desligamentos são programados e comunicados com antecedência aos clientes para que eles possam se programar e evitar transtornos durante o período em que o fornecimento estiver suspenso.

Já as Ocorrências de Emergência podem acontecer a qualquer momento e são causadas por motivos diversos, como fenômenos naturais, queda de postes ou mesmo algum dano causado por objetos ou mesmo por intervenção inadequada do usuário.

Nesses casos, não é possível comunicar a população com antecedência, mas a previsão para restabelecimento é informada.

Quando uma ocorrência de emergência ocorre, equipes de manutenção da Energisa são acionadas, se deslocam ao local (quando necessário) e fazem o reparo – é chamada de manutenção corretiva.

Consulte no site energisa.com.br se vai acontecer algum desligamento na sua região nos próximos dias. É fácil e rápido.

