Hospital de Trauma de JP adere a campanha de doação de sangue

Uma unidade móvel do Hemocentro da Paraíba estará no Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, no dia 21 deste mês.

O Trauma aderiu á campanha do Hemocentro ‘Chegou Carnaval! Bora Doar? Seja solidário. Doe sangue’, que pretende sensibilizar a população sobre a necessidade de reforçar estoques de sangue no período de carnaval, quando a demanda tradicionalmente cresce e há mais falta de doadores.

O hospital pretende mobilizar funcionários, acompanhantes e usuários para a doação de sangue. O complexo hospitalar é o maior serviço de emergência da Paraíba e a unidade de saúde que mais demanda sangue para transfusão.

“A campanha serve para estreitar a parceria entre as duas instituições, facilitando o trabalho de reposição do sangue”, explicou a diretora geral da unidade de saúde, Sabrina Bernardes.

A maior parte das doações realizadas na ação será para reposição, ou seja, quando familiares e amigos de pacientes repõem o sangue utilizado nos procedimentos durante o internamento na unidade. A campanha atrai colaboradores, como é o caso do assistente administrativo, Daniel do Nascimento, que já sensibiliza os colegas de trabalho.

“Estou convidando todo mundo. É um gesto nobre. Nós, que trabalhamos num ambiente hospitalar devemos sempre está na linha de frente. O melhor exemplo vem de casa”, completou.

Doações – Quem tiver interesse em doar sangue pode se dirigir ao Hemocentro, na Rua v. Dom Pedro II, 1119, no Centro.

Para doar é preciso ter entre 18 e 65 anos, peso acima de 50 kg, apresentar documento oficial de identificação com foto e não ser portador de doenças transmissíveis pelo sangue como malária, hepatite, doença de chagas, sífilis e Aids, entre outros critérios de triagem.

O doador deve evitar alimentos gordurosos três horas antes e bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação. É necessário um intervalo entre as doações de 60 dias para os homens, com o máximo de quatro doações por ano, e de 90 dias para as mulheres, com o máximo de três por ano.