Hospitais e unidades de saúde de Campina Grande vão implantar ponto eletrônico

A Prefeitura de Campina Grande vai implantar o controle biométrico de frequência para profissionais de saúde vinculados ao SUS na cidade.

O ponto eletrônico será implantado nos hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Saúde, UPA 24h e demais serviços gerenciados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Por determinação da Justiça Federal, atendendo recomendação do Ministério Público Federal, a implantação do novo sistema deverá ocorrer até o dia 16 de maio deste ano.

Foto: Paraibaonline

De acordo com a secretária municipal de saúde, Luzia Pinto, o processo licitatório para aquisição dos equipamentos necessários para instalação do sistema de controle biométrico está sendo finalizado.

Ainda segundo a secretária, a intenção é implantar o ponto eletrônico, gradativamente, nos serviços de saúde já a partir do próximo mês, concluindo todo o processo dentro do prazo estabelecido pela Justiça.

Apesar da nova determinação da Justiça, desde 2013 a Prefeitura já havia instalado o sistema de controle biométrico em algumas unidades, a exemplo do Hospital Municipal Pedro I e do Samu 192.

No ano passado, a Secretaria Municipal de Saúde instituiu a obrigatoriedade da declaração de não atendimento, para o usuário das UBS, em caso de ausência do profissional médico no serviço.

“Esta estratégia da declaração de não atendimento serviu, inclusive, de modelo para o Ministério Público, que determinou a disponibilização do documento nos postos de saúde de outras cidades brasileiras. Além do ponto eletrônico, vamos adotar todas as recomendações que forem necessárias para dar mais transparência aos processos de trabalho nos serviços de saúde no âmbito do SUS em Campina Grande”, garantiu Luzia Pinto.

