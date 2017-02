Homem é assassinado com 12 tiros em Campina Grande

Na noite dessa segunda-feira (13), um homem foi assassinado durante um tiroteio em Campina Grande.

Ao chegar na rua Maximiano Chaves, que fica localizada no bairro da Palmeira, os policiais se depararam com a vítima identificada por Esteferson Gustavo Andrade de Lima.

Esteferson foi atingido por 12 disparos de revólver calibre 38 na cabeça, no braço e tórax.

Não há informações sobre o paradeiro do autor do crime e a motivação do ato.

*As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.

.