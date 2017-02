Hervázio Bezerra reclama ausência da bancada de oposição em Plenário

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Hervázio Bezerra (PSB) reclamou da ausência da bancada de oposição durante a sessão desta quarta-feira (08), que se encerrou mais cedo por falta de quórum.

Ele lamentou que o líder da oposição, Tovar Correia Lima (PSDB) não estivesse presente para debaterem sobre a cobrança que o tucano vem fazendo em relação ao julgamento de diversos processos que tramitam na Justiça Eleitoral contra o governador Ricardo Coutinho (PSB).

Hervázio saiu em defesa do governador e disse que o deputado Tovar insiste em fazer um debate pessoal não contra o governo, mas contra Ricardo Coutinho.

“Eu tenho dito que não há nenhum problema, pois, o tom que ele tocar nós vamos dançar e nada ficará sem resposta. Absolutamente nada”, disse.

O governista lembrou ainda que o deputado Tovar é ingrato e se esquece que enfrentou um problema seríssimo em Campina Grande, quando foi pego pela Justiça cometendo crime eleitoral e acabou sendo absolvido quando todos achavam que seria punido.

“Ele agora está sendo grosseiro com a nossa Justiça, composta de homens dignos e honrados, ao dizer que ela custa muito cara para não dar resultados, se referindo ao julgamento das ações contra o governador. O que dá para rir e para chorar, porque há muitas ações também contra o PSDB que estão caducando na Justiça”, disse.

Por fim, o líder do governo fez um apelo ao deputado Tovar para fazer um debate sobre as dificuldades da Paraíba e os avanços que o Estado já obteve no governo do PSB.

“Eu proponho esse tipo de debate ao deputado, agora o ataque a honra e a dignidade do governador por conta de processos na Justiça, se ele trouxer para cá, nós vamos desenterrar defuntos e eu não sei se o grupo político dele vai aguentar”, assegurou.