Hackers invadem site do TJPB e deixam mensagem contra o Estado Islâmico

O site do Tribunal de Justiça da Paraíba foi alvo de ação de hackers no último final de semana.

A invasão aconteceu no sábado e em vez da tela inicial tradicional do site, havia uma mensagem contra o Estado Islâmico, assinada por uma pessoa que se apresentava como Mohamed Emad.

Foto: Ascom

De acordo com a assessoria de comunicação do TJPB, o site foi retirado do ar na manhã do sábado (4), assim que o setor de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça detectou o problema.

A situação foi normalizada na tarde de ontem, 6.

.