Habilitados no CFO do Corpo de Bombeiros são convocados para exame de saúde

Os candidatos habilitados na etapa intelectual do processo seletivo para ingresso no Curso de Formação de Oficiais BM-2017, do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB), foram convocados para realizar o exame psicológico.

O teste acontecerá no próximo domingo (5), no Centro de Educação da Polícia Militar, situado na Rua Doutor Francisco de Assis Veloso, Mangabeira VII, na Capital.

Conforme o ato de convocação dos 64 habilitados, oito vezes o número de vagas ofertadas no edital, o exame terá início às 9h, mas os portões serão abertos já às 8h30.

Não será permitido o acesso de nenhum candidato ao local do exame após o horário estabelecido. Eles devem estar ainda munidos de caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto número dois e borracha, além do documento oficial de identificação com foto (não sendo aceito cópia deste), conforme estabelecido nos itens 10.3.1, 16.8 e 16.9 do edital do certame.

Segundo o presidente da Comissão Coordenadora da seleção, coronel Dênis Nery, é recomendado que os candidatos não compareçam ao local da prova portando arma, celulares ou quaisquer equipamentos eletrônicos, como também objetos que emitam barulho.

Os concorrentes a uma das oito vagas oferecidas no edital também devem ficar atentos para o calendário referente aos demais exames complementares.

A previsão é que as etapas de saúde e a de aptidão física aconteçam nos dias 20 e 27 de março, respectivamente.

O cronograma deve ser ratificado nos atos convocatórios subsequentes, devendo os candidatos acompanharem as publicações disponíveis no site do CBMPB, no endereço bombeiros.pb.gov.br.