Governo da Paraíba lança Topografia Social do Estado

Representantes de 161 municípios participaram nesta quarta-feira (15), no Centro de Formação dos Educadores, do evento que teve o objetivo de acolher os novos gestores municipais na área de assistência social. Na ocasião, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), promoveu o lançamento do livro que mostra a Topografia Social do Estado da Paraíba.

A Topografia Social é um documento pioneiro no país elaborado por um Estado, por meio de parceria da Sedh com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Pontifícia Universidade Católica (PUC/SP).

Segundo a secretária de Desenvolvimento Humano, Aparecida Ramos, “a topografia é um estudo detalhado sobre a Assistência Social na Paraíba, e é de fundamental importância para subsidiar as ações sociais no Estado”.

Ela disse ainda que, “apesar do momento de dificuldade política que atravessa nosso país, a Assistência Social tem evoluído com ações que estão sendo desenvolvidas na Secretaria, visando a implementação de políticas públicas de assistência, tais como o Cidade Madura, Abono Natalino e Cartão Alimentação, entre outros”.

O evento contou também com a palestra: Assistência Social na Paraíba – Perspectivas, avanços e desafios para gestores de Assistência Social, proferida pela secretária Aparecida Ramos. As ações desenvolvidas pela Sedh foram apresentadas por cada uma das gerências.

Para Patrícia Larrissa, gerente executiva de Assistência Social da Sedh, o evento foi importante no acolhimento dos novos gestores – cerca de 70 por cento são novos -, além de socializar conhecimentos e normativas para operacionalizar essa política nos municípios.

“Nossa perspectiva é fazer a aproximação com os gestores e renovar todos os contatos para poder estreitar as relações entre Secretaria e municípios paraibanos”, disse.

A prefeita do município de Belém, Renata Christinne, que na ocasião representou os demais prefeitos do Estado, comentou que “o evento foi de extrema importância para troca de conhecimentos, visando o enfrentamento da crise e que só através da parceria com o governo estadual poderemos realizar a implementação de novas políticas, visando à melhoria da vida dos nossos munícipes.”

O encontro foi finalizado com uma grande assembleia para escolha dos membros da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), dentre os gestores que compõem o colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social (Coegemas).