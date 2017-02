Governador participa de lançamento de livro sobre Elizabeth Teixeira

O governador Ricardo Coutinho participou, neste sábado (18), da solenidade de lançamento do livro “Elizabeth Teixeira, Mulher da Terra”, de autoria da escritora Ayala Rocha. Na ocasião, ele também assinou a Lei Nº 10.854, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Gervásio Maia, denominando o contorno rodoviário de Guarabira como Contorno João Pedro Teixeira, em homenagem ao paraibano que foi líder das Ligas Camponesas.

A solenidade foi realizada no Centro de Formação Elizabeth e João Pedro Teixeira, no Sítio Imbaúba, em Lagoa Seca. Deputados estaduais e auxiliares do Governo também estiveram presentes.

Durante o evento, Ricardo recebeu um presente confeccionado pelos integrantes do Centro de Formação e plantou uma rosa simbolizando a importância e a beleza da terra para o povo do campo.

“Estamos resgatando a memória deste líder que foi João Pedro Teixeira, uma das maiores lideranças populares que este Estado já teve. O deputado Gervásio Maia foi de uma felicidade enorme ao fazer esta propositura, porque ela simboliza o reconhecimento às Ligas Camponesas e à história de milhares de lutadores anônimos que estarão homenageados através do nome de João Pedro Teixeira no Contorno de Guarabira. Estou feliz também em poder participar do lançamento do livro sobre Elizabeth Teixeira, que lutou muito pelos direitos dos trabalhadores do campo”, comentou o governador.

O presidente da Assembleia Legislativa, Gervásio Maia, afirmou que a homenagem é um reconhecimento à importância de João Pedro Teixeira na busca pela distribuição de terras de forma mais justa.

“Esse momento tem uma grande importância e simbologia, porque assinando esta lei estamos resgatando a história daqueles que se doaram para que mudanças pudessem ocorrer no país e para ver o Brasil crescer. João Pedro Teixeira nasceu em Pilõezinhos, na época distrito de Guarabira, por isso é muito justa essa lembrança a este líder do povo”, ressaltou.

De acordo com a coordenadora do Centro de Formação, Dilei Schiochet, o local oferece cursos de especialização em semiárido, em agroecologia, formação político pedagógica, entre outros. Ela afirmou que as homenagens são muito importantes para todos que fazem parte do Centro de Formação.

“É com muita alegria que a gente recebe essa homenagem que vem resgatar a luta pela reforma agrária e pelos direitos do homem do campo. Elizabeth e João Pedro Teixeira têm uma importância enorme para este Centro e para os movimentos sociais. Tanto o livro quanto a denominação do Contorno de Guarabira são homenagens que nos trazem muita alegria”, disse Dilei.

“Elizabeth para mim é a heroína da terra. Este livro é uma homenagem a ela e todos que se dedicaram a lutar pelos trabalhadores rurais. Conheci Elizabeth há muitos anos e escrevi esta obra contando o que ela havia comentado sobre as experiências da luta nas Ligas Camponesas”, comentou a escritora Ayala Rocha.

Contorno de Guarabira – O Contorno João Pedro Teixeira, em Guarabira, tem 8 km de extensão e vai melhorar a mobilidade urbana na área, beneficiando mais de 58 mil habitantes. Aproximadamente 2.150 veículos devem passar diariamente pelo local.

O Contorno está recebendo os serviços de terraplenagem em cortes e aterros, sistema de drenagem para águas pluviais e subterrâneas, bueiros, pavimentação em CBUQ, gramagem em taludes de aterros, paisagismos e sinalização horizontal e vertical. A obra representa um investimento de R$ 7,3 milhões.