Governador lança Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba 2017

O governador Ricardo Coutinho lança, nesta terça-feira (14), o Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba 2017.

Nesta edição, o Governo do Estado vai disponibilizar R$ 90 milhões para as prefeituras municipais interessadas em investimentos na área da Educação, como aquisição de ônibus, kits de informática e mobília escolar.

A solenidade será realizada às 9h30, no Teatro Paulo Pontes do Espaço Cultural.

Foto: Secom/PB

A expectativa é que a solenidade conte com a participação dos 223 prefeitos paraibanos interessados em modificar os indicadores sociais dos seus municípios e, como reflexo, do próprio estado também.

Ainda na solenidade, o governador Ricardo Coutinho vai assinar o Termo de Adesão ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – Pnud (ONU), um desafio que já lançou a Paraíba no cenário internacional por meio do desempenho da Prefeitura de Pombal, no Sertão do estado, que se transformou em referência pelos indicadores alcançados na Educação.

O Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba é uma concepção genuinamente paraibana desenvolvida pelo Governo do Estado a partir de 2011 e que já obteve um avanço significativo nos indicadores de áreas como a Educação e Saúde, transformando a realidade de muitos municípios paraibanos cujos prefeitos se engajaram no projeto revolucionário.

Quando o município adere ao Pacto Social, o Governo do Estado disponibiliza recursos para executar o projeto apresentado.

Em contrapartida, a Prefeitura se compromete, por meio da denominada Contrapartida Solidária, em melhorar os indicadores sociais do município nos setores de Educação e Saúde.

