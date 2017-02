Governador inaugura novo prédio de escola em São Mamede

O governador Ricardo Coutinho inaugurou, nesta segunda-feira (13), as novas instalações da Escola Estadual Cidadã Integral Seráfico Nóbrega, beneficiando mais de 200 estudantes da cidade de São Mamede.A escola existia desde 1949, mas a estrutura física estava em péssimas condições. Diante da situação, o Governo do Estado demoliu e construiu a nova unidade de ensino oferecendo uma estrutura adequada para os alunos e funcionários.

A obra representou um investimento de cerca de R$ 3 milhões e faz parte do calendário de inaugurações do Governo do Estado programado para os meses de fevereiro e março. Deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores, auxiliares do Governo e lideranças da região também participaram do evento.

Durante a solenidade, o governador abriu o ano letivo da 6ª região de ensino com a entrega de kits estudantis e do projeto Mente Inovadora, além de um ônibus escolar para a Escola Estadual Padre Jerônimo Lauwen, em Santa Luzia.

“Investimos em educação para dar mais oportunidades para os jovens paraibanos. Com a educação fazemos com que os filhos do povo tenham as mesmas chances que os filhos dos ricos. Esta é a sexta escola que entregamos em uma semana e ainda vamos entregar a sétima, em Igaracy, na quinta-feira (16). A Escola Seráfico Nóbrega estava muito danificada, por isso demolimos e construímos uma nova estrutura. Dessa forma, trazemos esperança e dignidade para os estudantes de São Mamede. Mesmo em meio a crise, estamos ampliando as possibilidades, a exemplo do programa Gira Mundo, que este ano vai oferecer 100 vagas para alunos e 40 para professores”, comentou.

Ricardo também lembrou que, nesta terça-feira (14), será lançado o Pacto pelo Desenvolvimento Social 2017 e só na área da educação o investimento chega aos R$ 73 milhões.

“Queremos que os municípios tenham vontade política para melhorar a educação na Paraíba. A adesão das prefeituras é fundamental para o desenvolvimento da educação pública. Este ano, serão R$ 73 milhões para a área da educação por meio do Pacto Social”, observou para depois pedir para que os estudantes e professores zelem pela escola: “Espero que vocês cuidem bem dessa escola e que ela seja motivo de orgulho para todos os moradores da cidade”.

A Escola Seráfico da Nóbrega possui 9 salas de aula, 4 laboratórios, sala dos professores, secretaria, diretoria, biblioteca, refeitório, banheiros e outras dependências. Ela foi projetada de acordo com padrões ambientais, observando o conforto térmico, acústico e visual de seus usuários e a pintura foi inspirada no cubismo.

O prefeito de São Mamede, Umberto Jeferson Moraes, agradeceu ao governador pela construção da nova escola e por todos os investimentos feitos na cidade.

“Hoje é um dia especial para São Mamede porque o Governo do Estado realizou um dos maiores sonhos do nosso povo. A Escola Seráfico Nóbrega era uma demanda não só dos estudantes, mas de toda a população do município. Agradeço a Ricardo Coutinho por tudo que já foi feito aqui e, em especial, por esta grandiosa escola”, concluiu.

“Os estudantes são os maiores beneficiados com esta obra que trouxe uma estrutura e ensino com mais qualidade para São Mamede. Isso mostra que este Governo está olhando para o amanhã, porque o maior patrimônio da sociedade é o conhecimento. Investir em educação é acreditar em um futuro melhor”, disse o deputado federal Efraim Filho.

A estudante do 3º ano, Francisca Marta, afirmou que a escola necessitava há anos de uma reforma e agradeceu pela obra. “O prédio era bem menor e estava em más condições. Após a reconstrução está linda, tudo ficou bonito e mais confortável. Estamos muito felizes e gratos ao Governo do Estado por investir na educação de São Mamede”, falou.