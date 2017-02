Governador inaugura escola que beneficia mais de 700 estudantes de Igaracy

O governador Ricardo Coutinho inaugurou, na tarde desta quinta-feira (16), a Escola Estadual Cidadã Integral Joselita Brasileiro, na cidade de Igaracy.

A unidade de ensino tem capacidade para atender cerca de 720 estudantes em turno integral.

A obra representa um investimento de R$ 3,5 milhões na melhoria da educação e faz parte do calendário de inaugurações do Governo do Estado programado para os meses de fevereiro e março.

Foto: Secom/PB

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia, deputados estaduais, auxiliares do Governo e lideranças da região também participaram do evento.

Na ocasião, Ricardo Coutinho acompanhou apresentações culturais e fez a entrega de kits estudantis e do projeto Mente Inovadora para alunos e professores da escola.

“Tenho certeza que este é um momento singular para esta cidade, porque a entrega de uma escola deste porte representa o investimento no futuro dos jovens e a superação de dificuldades. A escola pública tem que ter a melhor qualidade possível para que todos os estudantes tenham as mesmas oportunidades, independente de classe social. Esta escola existia há muitos anos, mas não oferecia as condições adequadas para os alunos e funcionários. Hoje entregamos uma escola bonita e com uma estrutura que oferece o melhor para os estudantes de Igaracy”, garantiu.

O governador ainda falou sobre os investimentos feitos pelo Governo do Estado, apenas nesta quinta-feira, que vão beneficiar quatro cidades.

A Escola Estadual Joselita Brasileiro possui oito salas de aula, sala dos professores, secretaria, diretoria, biblioteca, laboratórios de informática, matemática, robótica, biologia/química, refeitório, videoteca, banheiros e outras dependências.

Foto: Secom/PB

A obra foi executada pela Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado (Suplan).

De acordo com a diretora-superintendente do órgão, Simone Guimarães, a escola antiga foi demolida e um prédio novo foi construído.

“Fizemos um projeto novo com um padrão que ofereça uma escola com um conceito inovador na educação, incluindo obras de artes e o cubismo. A unidade de ensino tem oito salas de aula confortáveis e uma grande estrutura. Aqui nesta escola foram investidos quase R$ 4 milhões, somando o valor da construção com a aquisição de equipamentos”, explicou.

