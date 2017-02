Governador avalia que Raimundo Lira está sendo isolado dentro do PMDB

Ricardo Coutinho (PSB) hesitou, mas acabou comentando a ´rasteira´ que a cúpula nacional do PMDB deu esta semana no senador paraibano Raimundo Lira, ao inviabilizar a sua indicação para presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

“Naturalmente, o senador sabe de sua caminhada e tem análise do quadro em que se encontra. Eu acho que ele precisa olhar um pouco o cenário e olhar para a frente, porque a disputa tentando isolá-lo é muito forte. E ele sabe disso”, avaliou RC.

– Agora, se ele (Lira) vai sair; o destino que ele vai ter, cabe a ele, enquanto senador definir. Eu não me sinto no direito de estar interferindo de uma forma tão aberta em qualquer partido. Lira é uma pessoa que efetivamente honra o mandato que exerce, porque são ações republicanas. Tenho que reconhecer que é um senador que tem trabalhado muito pela Paraíba – acrescentou o governador.

