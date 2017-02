Governador anuncia inauguração de 30 obras em fevereiro e março

O governador Ricardo Coutinho anunciou um calendário de inaugurações, incluindo obras de João Pessoa e Campina Grande, entre outros municípios paraibanos. São aproximadamente 30 obras que serão entregues em dois meses, a exemplo do Parque Linear Parahyba, no bairro do Bessa, em João Pessoa, do Parque Bodocongó, em Campina Grande, adutoras e estradas.

O anúncio foi feito durante o primeiro programa Fala Governador deste ano, transmitido pela Rádio Tabajara em cadeia estadual.

“Em meio a uma crise como esta que o Brasil enfrenta, só posso me considerar um gestor muito feliz, porque estamos dando um exemplo para o país. São muitas obras sendo entregues e diversas ações que melhoram a vida do povo. Queremos fazer ainda mais estradas, obras hídricas, escolas, enfim, acredito que só sairemos da crise com investimentos. Isso representa o dinheiro da população retornando em forma de obras, ações e serviços que transformam a Paraíba”, ressaltou o governador ao anunciar o pacote de obras.

A entrega do Parque Linear Parahyba, no bairro do Bessa, na Capital, está prevista para o dia 10 de março; enquanto a inauguração do Parque Bodocongó, em Campina Grande, deverá acontecer no dia 23 de março.

Outra obra de destaque será a Escola Cidadã Integral Seráfico da Nóbrega, em São Mamede, no Sertão do Estado, com investimentos da ordem de R$ 4,5 milhões.

De acordo com o calendário, ainda estão previstas inaugurações de rodovias, tirando importantes cidades do isolamento asfáltico e beneficiando os habitantes de cidades como Conceição, Santo André, Cuitegi e Pilões.

Calendário

Nesta quarta-feira (8), foi inaugurada a Barragem de Tibiri, no município de Santa Rita, enquanto nesta sexta-feira (10), será entregue as reformas das Escolas Professora Anesio Leão,Carlos Drumond, Virgnius da Gama e Melo, e Colégio Aplicação.

Já no dia 13, será inaugurada a Escola Cidadã Integral Seráfico da Nóbrega, em São Mamede; e no dia 15, haverá a inauguração da Escola de Tempo Integral no Assentamento Oziel Pereira, na Zona Rural de Remígio.

No dia 16, será entregue a pavimentação da PB 387, que vai tirar do isolamento o município de Vieirópolis; e também está prevista a inauguração da nova sede do 14º Batalhão da cidade de Sousa.

No dia 20, deverá ser inaugurada a Adutora Pirpirituba/Belém/Caiçara/ Logradouro/Distrito de Cachoeirinha e Braga; e no dia 22, a PB 400, que tira de isolamento o município de Santa Inês; e a Escola Joselita Brasileiro, em Igaracy.

No dia 7 de março, o calendário prevê a inauguração da pavimentação da PB 202, que vai tirar do isolamento asfáltico os municípios de Pararí e Santo André; e ainda a Adutora de Itabaiana. No dia 8, deverá ser inaugurado o Centro Público Estadual de Economia Solidária de João Pessoa.

De acordo com o calendário, no dia 9 de março, deverão ser entregues as obras de recapeamento e rejuvenescimento das estradas PB 077 (Trecho Cuitegi/Pilões), PB 111 – Araruna/Cacimba de Dentro e PB 105 – Solânea/Bananeiras.

E no dia 10 de março, será inaugurada a pavimentação da PB 150, que vai tirar do isolamento o município de Santa Cecília; e no dia 16, a restauração da PB 386, no trecho Conceição–Divisa Ceará, e a inauguração da Adutora de Itaporanga.

Para o dia 21 de março está prevista a inauguração da Adutora de Cajazeiras e a entrega do Rejuvescimento da PB 420, em Cachoeira dos Índios; e no dia 28, o Condomínio Cidade Madura, na cidade de Guarabira.