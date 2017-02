Gleisi Hoffmann é nova lider do PT no Senado

A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) será a nova líder da bancada do PT no Senado. Após reunião na tarde de hoje (8), os senadores do partido escolheram Gleisi para substituir o senador Humberto Costa (PT-PE) ao longo deste ano.

Costa foi escolhido para ser o novo líder da Minoria na Casa, cargo que foi ocupado no último ano pelo senador Lindbergh Farias (PT-RJ). A previsão da própria bancada petista é que Lindbergh assuma a liderança do PT no ano que vem.

Os senadores do PT deverão ainda decidir, nos próximos dias, qual comissão permanente do Senado o partido escolherá presidir.

Pela regra, caberá à legenda fazer a quarta escolha, depois do PMDB fazer a primeira e a terceira e o PSDB fazer a segunda escolha.

Os petistas poderão presidir a Comissão de Relações Exteriores ou a Comissão de Infraestrutura, por exemplo. Neste caso, um nome da bancada ainda será indicado.