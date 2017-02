Gira Calçados quase triplicou o número de expositores, afirma coordenador

O coordenador de negócios do Senai, Hugo Riccely, afirmou em entrevista à Rádio Panorâmica FM, nesta sexta-feira, 17, que o evento Gira Calçados, que acontece no próximo domingo (19) em Campina Grande, quase triplicou o número de expositores.

Segundo ele, a sexta edição do evento espera lucrar cerca de R$ 10 milhões em vendas.

– No primeiro ano, que foi em 2012, para esta sexta edição, quase triplicamos o número de expositores. De 31 expositores no primeiro Gira Calçados estamos com 156, nesta sexta edição. A meta é de R$ 10 milhões em vendas. Estamos muito otimistas, apesar de ser um ano de crise – comentou.

O evento, segundo Riccely, é voltado para empresários do setor calçadista e acontece nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, das 9h às 19h, no Garden Hotel.

Riccely ressaltou também que a feira, que era realizada em maio, foi antecipada para atender as três datas comemorativas do primeiro semestre, que são o Dia das Mães, Dia dos Namorados e São João.

– Antecipando para fevereiro temos como atender o Dia das Mães, Dia dos Namorados e São João, que é a época que o Nordeste mais vende. Em maio não teríamos como atender esses três eventos. E nos adiantamos também em relação a outras feiras nacionais concorrentes, o que foi estratégico para vendas – pontuou.