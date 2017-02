Gira Calçados começa neste domingo em Campina Grande

O maior evento do setor calçadista do Nordeste, o Gira Calçados, começa neste domingo (19) e termina na terça-feira (21), com 150 expositores e mais de 300 marcas. Cerca de 400 lojistas compradores poderão conferir mais de seis mil produtos expostos, além de outras atividades que ocuparão o Garden Hotel Resort, em Campina Grande.

O evento, que está na sexta edição, deverá ter mais de mil visitantes nos três dias e a previsão é que movimente cerca de R$ 10 milhões em vendas e negócios.

De acordo com a gestora do projeto de Calçados do Sebrae Paraíba, Éricka Vasconcelos, o encontro entre fabricantes de calçados do Nordeste, representantes das grandes marcas nacionais e compradores de todo o Brasil é importante para a cadeia produtiva de calçados.

“O ambiente de negócios do Gira Calçados proporciona incremento significativo no balanço financeiro das indústrias e representantes. Apostamos que a junção dos fabricantes e representantes possibilitaria um evento de grande sucesso, que é o que está acontecendo. Agora não temos dúvida alguma que o Gira Calçados é o maior evento do setor calçadista do Nordeste, pelo tamanho e ofertas de produtos e serviços”, destacou.

A gestora explicou que o Gira Calçados se uniu a experiência exitosa da CampinaCal e vai oferecer um mix de produtos e serviços dos dois eventos.

“Vivemos um momento de instabilidade econômica e isso contribui para instigar a criatividade do empreendedor, propondo inovação dos negócios e produtos. A cadeia produtiva de calçados da Paraíba inclui todas as indústrias de componentes e são, a maioria, formalizadas”, disse.

O Gira Calçados 2017 é realizado pelo Sebrae Paraíba, Sindicato das Indústrias de Calçados da Paraíba (Sindicalçados), Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep) e Instituto de Tecnologia Senai e conta com o apoio governo do Estado e da prefeitura municipal.

Cenário

A Paraíba produz atualmente 200 milhões de pares de calçados em 361 empresas, que geram 12 mil empregos diretos e cerca de 10 mil indiretos, conforme o Relatório Setorial da Indústria de Calçados Brasil 2016, da Associação Brasileira de Indústrias de Calçados (Abicalçados). A fabricação paraibana representa 20,8% da produção do país.

No ranking nacional, o Estado fica atrás apenas do Ceará, com 264,8 milhões. Após a Paraíba vem o Rio Grande do Sul, com 172 milhões e São Paulo com 70,4 milhões.

Segundo o Relatório da Abicalçados, na produção regional, o Nordeste se consolida como o principal polo produtor de calçados do Brasil. Entre 2014 e 2015 ocorreu uma queda na produção menor nessa região, em comparação com a observada no total do Brasil.

Com isso, o Nordeste aumentou sua relevância na produção nacional neste período. Dois estados são fundamentais para a produção de calçados no Nordeste, o Ceará e a Paraíba. Juntos, os dois representam 48,8% da produção nacional e 83,4% da produção do Nordeste.

Este ano, um estande foi destinado ao design dos produtos autorais. Alunos do curso de Design da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e empreendedores criativos da área estarão mostrando os modelos e as peças produzidas de maneira independente, com inovações tecnológicas e sustentáveis. Uma das marcas que será exibida é a Pé de Pano, de Campina Grande, que vai, expor uma nova coleção de veludo vegano ou sintético, com o solado sem tutano.

Programação

Domingo (19)

9 às 19h – Rodada de Negócios;

9h às 12h – Clínica tecnológica “Vitrinismo”, com Aladim Monteiro (Loja Conceito, auditório);

15h às 18h – Clínica tecnológica Senai (Unidade Móvel, na frente do hotel);

Segunda (20)

8h30h – abertura oficial (auditório do Garden Hotel);

9 às 19h – Rodada de Negócios;

9 às 12h – Oficina “Criação para Calçados” (Loja Conceito, auditório);

15h às 18h – Clínica tecnológica Senai (Unidade Móvel, na frente do hotel);

Terça (21)

9 às 19h – Rodada de Negócios;

9h às 12h – Clínica tecnológica “Técnicas de Atendimento para consumidora de Moda”, com Aladim Monteiro (Loja Conceito, auditório);

19h – encerramento