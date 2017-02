Gira Calçados amplia estrutura para atender a cadeia produtiva de calçados do país

Fabricantes de calçados do Nordeste, representantes das grandes marcas nacionais e lojistas de todo o Brasil participam da 6ª edição do Gira Calçados, que será realizado entre os dias 19 e 21 de fevereiro, no Garden Hotel, em Campina Grande. Esta edição do evento foi ampliada e terá uma nova estrutura para atender a cadeia produtiva de calçados do país.

De acordo com a gestora do projeto de Calçados do Sebrae Paraíba, Éricka Vasconcelos, o posicionamento no mercado nacional, a integração com o CampinaCal e a mudança do local de realização do evento deram uma nova dimensão ao Gira Calçados 2017. “Apostamos que a junção dos fabricantes e representantes possibilitaria um evento de grande sucesso, que é o que está acontecendo. Agora não temos dúvida alguma que o Gira Calçados é o maior evento do setor calçadista do Nordeste”, ressaltou.

Nesta edição, o Gira Calçados vai apresentar as tendências da moda para calçados e confecções de 300 marcas de todo o Brasil. A expectativa dos organizadores é que o evento movimente cerca de R$ 10 milhões em negócios. A proposta é estimular o setor através do acesso a novos mercados, fortalecendo as marcas, acesso a crédito, promovendo a inovação no desenvolvimento de produtos e processos.

“O Gira Calçados é uma oportunidade para as empresas compradoras aumentarem a carteira de fornecedores, terem acesso a produtos de qualidade, conhecerem diversas marcas do mercado, facilitar a negociação e preços acessíveis, com a oportunidade de ampliar o network”, disse Éricka Vasconcelos.

O evento agrupa três eixos de atuação: capacitação (com palestras, oficinas e clínicas tecnológicas focadas em inovação, gestão, mercado, crédito, sustentabilidade e processos de Produção Mais Limpa); mercado, com realização da 6ª Rodada de Negócios do setor calçadista do Nordeste; e inovação, com espaço conceito para o desenvolvimento de produtos, além da identidade territorial, como espaço para exposições de artesanato e comidas típicas da região.

O Gira Calçados 2017 é realizado pelo Sebrae Paraíba, Sindicato das Indústrias de Calçados da Paraíba (Sindicalçados), Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep) e Instituto de Tecnologia Senai, e conta com apoio do governo do Estado e da prefeitura municipal.

Histórico – Nas cinco primeiras edições, o Gira Calçados foi sediado na Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), onde ocorria uma Rodada de Negócios entre cerca de 70 expositores de indústrias calçadista do Nordeste e cerca de 250 compradores do Brasil. As rodadas geraram cerca de R$ 8 milhões de vendas diretas a cada edição do evento.

A CampinaCal, evento que trouxe a sistemática dos compradores nordestinos de produtos nordestinos para a Paraíba, surgiu em 2016. Cerca de 80 representantes regionais e 10 indústrias calçadistas da Paraíba realizaram negócios na Fiep. Este ano, esse mesmo público de vendedores e compradores estará no Gira Calçados.

Capacitações do Senai – Durante o Gira Calçados, o Instituto Senai de Tecnologia vai oferecer as oficinas gratuitas de “Modelagem de Bolsas” e “Calçados e Criação de Calçados” na unidade móvel da instituição. Os interessados deverão realizar as inscrições no próprio evento, até 30 minutos antes do início de cada oficina.