Gilmelândia comanda a festa de maioridade do Bloco Tambiá Folia

Originário de um dos bairros mais tradicionais de João Pessoa, o Bloco Tambiá Folia vai comemorar seus 18 anos, no Folia de Rua, com a alegria da cantora baiana Gilmelândia. A agremiação surgiu, em 1999, como uma festa de amigos e não tinha nenhuma pretensão além de comemorar o carnaval na Capital.

“Os foliões vêm de toda a cidade, mas principalmente do bairro que dá nome ao bloco. É uma festa que agrada desde os jovens aos foliões da melhor idade. A festa conta com a participação de moradores do bairro, que colaboram todos os anos com a ornamentação da praça, das ruas e do palco”, ressaltou Sérgio Nóbrega.

Ele ainda lembrou que, junto com os irmãos Marcos Vinícius e Ricardo criaram o bloco para alegrar os moradores que ficaram órfãos com o fechamento do Clube Astréa onde os moradores “brincavam no reinado de Momo”.

Aos poucos o Tambiá Folia cresceu e as comemorações que antes eram pequenas e isoladas, começaram a formar um grande bloco de folia. De acordo com Sérgio Nóbrega, um dos fundadores, o evento começa com uma feijoada que ocorre no início do mês, em seguida ocorre a famosa serenata do bloco, e pôr fim a festa principal que pretende atrair mais de 10 mil foliões que vêm de todas as regiões da cidade.

foto: ascom

“Gostaríamos de agradecer a TV Câmara por essa iniciativa inovadora que está divulgando o carnaval de nossa cidade. Também preciso agradecer aos patrocinadores da festa, pela confiança no projeto do Tambiá Folia, que a cada ano cresce e inova. Este ano trazemos para celebrar nossa maioridade a cantora baiana Gilmelândia, ex-vocalista da Banda Mel. Ainda vamos contar com o grupo Os Mulatos”, ressaltou Sérgio Nóbrega.

Uma das coordenadoras do bloco, Solange Monteiro, destacou que o bloco nasce inspirado na lenda da índia Aipré, que se apaixonou por um índio de outra etnia e que foi sacrificado por sua tribo. Triste com o fato, ela chorou durante 50 luas e de suas lágrimas surgiu a fonte Tambiá, que deu nome ao bairro.

“Todos os anos os foliões celebram este amor, com muita alegria, segurança e responsabilidade porque o Tambiá Folia é um bloco muito família onde todos brincam o carnaval de forma sadia e com muita paz”.

Os organizadores convidaram os foliões a vestirem a sua melhor fantasia e caírem no frevo “com espírito de paz”, no dia 18 de fevereiro, a partir das 20h, na Praça Manoel Moreira da Nóbrega, em Tambiá.

TV Câmara no Carnaval de João Pessoa 2017

O Bloco Tambiá Folia é mais uma agremiação a participar da cobertura especial do Carnaval 2017 da TV Câmara de João Pessoa. A emissora legislativa começa os trabalhos com a exibição de entrevistas a presidentes de blocos carnavalescos mostrando a história e a alegria das agremiações pessoenses aos telespectadores. A apresentadora Suely Gonçalves entrevista representantes dos movimentos Folia de Rua e também do Carnaval Tradição da cidade.