Gervásio se reúne com o Colegiado de Líderes para definir ações no Legislativo

O presidente da Assembleia Legislativa, Gervásio Maia (PSB), se reúne na próxima semana com o Colegiado de Líderes para definir algumas ações a serem empreendidas ao longo do primeiro semestre das atividades legislativas com a formação das comissões temáticas da Casa.

Foto: Paraibaonline

Ele disse que já pediu à bancada de oposição que determine seus líderes, até porque a bancada governista já tem suas lideranças constituídas com o deputado Adriano Galdino (PBS) como líder da bancada e Hervázio Bezerra (PSB) na continuidade de líder do governo.

“Eu solicitei que a oposição definisse logo a questão de suas lideranças ou de seus líderes, porque pode ser feito dessa forma também para que a gente possa marcar a primeira reunião do Colegiado de Líderes. É muito importante, para que os líderes que representam as suas bancadas possam interagir com a Mesa Diretora”, disse.

O presidente espera que até a próxima semana já esteja tudo definido para esta reunião porque o interesse é comum.

